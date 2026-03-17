Küresel Isınma, Ek Ölümlere Neden Olacak

17.03.2026 12:13
Araştırma, aşırı sıcakların 2050'ye kadar 700 bin ek ölüme yol açabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, dünya genelinde küresel ısınmaya bağlı olarak artan sıcaklıklar, fiziksel aktiviteyi azaltarak 2050'ye kadar yüz binlerce ek ölüme neden olabilir.

Güney Amerika'da çeşitli üniversitelerden bilim insanları, yürüttükleri çalışma kapsamında, 2000-2022 döneminde 156 ülkeden elde edilen verileri analiz etti.

Küresel ısınmaya bağlı sıcaklık artışının fiziksel aktivite üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmacılar, ortalama sıcaklığın 27,8 derecenin üzerinde seyrettiği her ay, küresel fiziksel hareketsizlik oranının ortalama yüzde 1,44 arttığını saptadı.

Araştırmacılar, söz konusu etkilerin gelişmiş ülkelere kıyasla düşük ve orta gelirli ülkelerde daha fazla görüldüğüne dikkati çekti.

Fiziksel olarak daha az aktif olunmasına neden olan aşırı sıcakların insan sağlığını olumsuz etkilediğini ve 2050 yılına kadar 470 bin ila 700 bin ek ölüme yol açabileceğini tespit eden araştırmacılar, bu durumun yıllık 2,4 ila 3,68 milyar dolarlık iş gücü verimliliği kaybına dönüşeceğini öngördü.

Araştırmacılar, çalışma sonucunda elde ettikleri bulguların dünya genelindeki sağlık ve ekonomi yükünü hafifletmek amacıyla emisyon azaltım hedeflerinin yanı sıra ısıya uyumlu şehir planlaması, sübvanse edilmiş iklim kontrollü egzersiz tesisleri ve hedef odaklı sıcaklık riski iletişimine öncelik verilmesinin önemine işaret ettiğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları "The Lancet" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

