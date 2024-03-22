Küresel ısınma leyleklerin göç alışkanlıklarını değiştiriyor

Dicle Vadisi'nde göçmen kuşlar üzerinde yapılan gözlemler, küresel ısınmanın leyleklerin binlerce yıllık genetik alışkanlıklarını değiştirdiğini gösterdi.
Binlerce yıldır birçok kuş türünün Afrika, Avrupa ve Asya'ya göç yolu üzerinde bulunan Anadolu toprakları, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı kış aylarında sıcaklık ortalamalarında meydana gelen artış nedeniyle leyleklerin kalıcı yuvası haline geldi.
Çok sayıda türün konaklama ve üreme sahası olan Dicle Vadisi, büyük leylek kolonilerine daha uzun süre ev sahipliği yapıyor. Vadide leylek yuvalarındaki yavru sayısında da artış gözleniyor.
"Leylekler göç etmemeye başladı"
Bölgede 20 yılı aşkın süredir biyolojik çeşitlilik ve göçmen kuşlar üzerine çalışmalar yürüten Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, AA muhabirine, Anadolu'da "yaz göçmeni" olarak kabul edilen leyleklerin sonbaharda da Nil Vadisi'ne doğru göç ettiğini söyledi.
Kılıç, göçmen kuşları 2002'den beri takip ettiklerini ifade ederek, "Leylekler yavaş yavaş göç etmemeye başladı. Bu başlangıçta birkaç bireydi. Sonrasında onlara ulaştı ve 2023'ün aralık ayında tespit edildi, 100'den fazla birey bu bölgede kalıyor. Bu kalma olayı adaptasyon olarak adlandırılabilir çünkü leyleğin göç etmesine neden olan soğuklar artık söz konusu değil. Kışın da bu bölgede yiyecek bulabiliyorlar. Leylek bundan dolayı göç etmiyor. 100'den fazla leyleğin bu şekilde burada yaşadığı belirlendi." dedi.
Göçmen kuşlarda genetik yapıya işlenen alışkanlıkların artık değiştiğini dile getiren Kılıç, daha önce leyleklerin 5 bin kilometre yol katettiğini belirtti.
"Leylekler artık yerli tür olarak kabul edilir"
Göç yolculuğunun oldukça zahmetli olduğunu ifade eden Kılıç, leyleklerin artık bu zorluğa katlanmadığını söyledi.
Prof. Dr. Kılıç, "Genetik yapıda değişiklik oldu. Leylekler artık bölgemizde kalıyor, yerli tür diye kabul ediliyor. Dolayısıyla içgüdüsel olarak göç etme davranışı değişecektir. Beslenme alışkanlığı burada bulduklarıyla yetinerek, değişecektir. Yuva kurma süresi değişecektir. Bu değişiklikler yuva yeri seçimi ve kuluçkaya başlama süresine de etki eder." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Küresel ısınma leyleklerin göç alışkanlıklarını değiştiriyor - Son Dakika
BYD, Yunanistan'da binek araç modellerinin satışına başladığını duyurdu. İlk olarak ATTO 3 ve SEAL modelleri piyasaya sürülecek ve Sfakianakis Group BYD'nin ulusal bayi ortağı olacak. BYD, Avrupa'da 20 ülkede faaliyet gösteriyor ve Avrupalı tüketicilere yeni enerjili araç modelleri sunuyor.
Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T'nin 17 yaşındaki oğluna tahliye kararı verildi. Baba ile ilgili duruşmanın ise öğleden sonra görüleceği bildirildi. Müşteki avukatı, tahliye kararını kabul etmediklerini ve infaz kanunundaki düzenlemelerin adaletsiz olduğunu belirtti.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve çalıntı eşyalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişiden 10'u tutuklandı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Siteler semtindeki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenenler ambulanslarla müdahale edilirken, çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı. İtfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerinde incelemelerde bulundu.
Denizli'nin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar yağışı etkili oluyor. Pamukkale ilçesinde Denizli-Antalya kara yolunun geçtiği Cankurtaran Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak öğleyin yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle kara yolunda ulaşımın aksamaması için önlemler artırıldı. Sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtilirken, bazı ağaçların da kar altında kaldığı görüldü.
Sorgun Orman İşletme Şefliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Orman Haftası kapsamında okul bahçelerine 700 fidan dikildi. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, öğrencilerin ağaç, orman, yeşil ve tabiata olan sevgi ve duyarlılığının artması amacıyla okul bahçelerini yeşillendirdiklerini belirtti. Etkinliğe Sorgun Kaymakamı, Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Müftüsü de katıldı.
Düzce Belediyesi, dar gelirli ailelere erzak kolileri ve sıcak yemek hizmeti sağlayarak destek oluyor.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un mal varlığına ilişkin "Ankara’daki dairelerini, Antalya’daki dairelerini, şirketlerini, dükkanlarını hesapladım, 1 milyar dolar yapıyor. Sabancı ailesinin, Koç ailesinin yaklaşık olarak sekizde biri. Kardeşim sen nereden buldun bu parayı? Ben Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum, AKP’yi tarif eden bir adayı Başkent’e koymuş" dedi.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kampüs Kafe'de üniversite öğrencileri ile buluşup iftar yaptı. Gençlerin sorunlarını dinleyen Akay, çözüm önerilerini sıraladı, yapacakları hizmetleri anlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?