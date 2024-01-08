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Küresel ısınma ve betonlaşma kar yağışını azalttı - Son Dakika
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Küresel ısınma ve betonlaşma kar yağışını azalttı

Muş'ta kar yağışının az olmasının sebebinin küresel ısınma ve artan şehirleşme olduğu belirtildi. Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. İskender Dölek, kar yağışının yetersiz olmasının tarımsal kuraklık riskini artırdığını ifade etti. Küresel ısınma ve şehirlerdeki betonlaşmanın yüzey sıcaklıklarını artırarak kar yağışını geciktirdiği ve tarımsal üretimi olumsuz etkilediği belirtildi.

Küresel ısınma ve betonlaşma kar yağışını azalttı
08.01.2024 - 22:58,
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Küresel ısınma ve betonlaşma kar yağışını azalttı

MUŞ - Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Türkiye'de kar yağışının en çok olduğu illerden biri olan Muş'ta bu yıl kar yağışının az olmasının sebebinin küresel ısınma ve bununla birlikte artan şehirleşme ve şehirlerde betonlaşma olduğunu söyledi.

Kış mevsiminin ikinci ayında olduğumuz bugünlerde Muş'ta beklenen kar yağışı hala yüzünü göstermedi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar endişe verirken, karın yağmaması ise kuraklık riskini beraberinde getiriyor. Mevsim değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, kar yağışının yeteri seviyede yağmaması durumunda tarımsal anlamda kuraklığın yaşanabileceğini vurgulayarak, "Yılın bu mevsiminde Muş'ta yaklaşık bir metreye yakın kar ve kar örtüsünün olması gerekirken sadece dağların üst bölümlerinde ince bir kar örtüsü var. Bu kar yağışının gecikme nedenleri arasında küresel ısınmayla birlikte yaşanan veya küresel ısınmanın yansıyan etkileri gösterilebilir. Küresel ısınmaya ilaveten artan şehirleşme ve şehirlerde artan betonlaşmasıdır. Yüzeyin ısı sıcaklıklarının değişmesi ile şehir ısı adacıkları oluşturur. Oluşan şehir ısı adacıkları da yüzey sıcaklıklarını arttırarak hava sıcaklıklarının düşmesini engeller. Bu durumda kar yağışını geciktiren faktörlerden biri olarak dikkat çeker. Süreç böyle devam ettiği zaman özellikle ilkbahar ve yaz başlarında yaşadığımız kuraklık ve tarım için gerekli olan kar erimeleri ile sağlanan su hem akarsuları besleyecek hem de akarsularla dolaylı olarak tarımsal su ihtiyacı giderilecektir. Eğer yeteri kadar kar yağmaz ve kar yağışı gecikirse ve kar kalınlığı azalırsa ilerleyen süreç içerisinde tarımsal anlamda bir kuraklık söz konusu olacak, bu da üretilen tarımsal ürünlerin miktarında azalmaya neden olabilecektir" dedi.

Kaynak: İHA
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