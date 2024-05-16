Küresel Medya Dergisi, İletişimin Geleceği Konferansında Konuşuldu

Güncel

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinin ev sahipliğinde, Küresel İletişim Derneğince düzenlenen "İletişimin Geleceği: Vaatler ve Sorunlar" başlıklı 16. Geleneksel Küresel İletişim Derneği Konferansı'nda "Küresel Medya Dergisi" konuşuldu.

Küresel İletişim Derneği Başkanı Prof. Dr. Yahya Kamalipour, "Küresel Medya Dergisi Global Serisi: Geçmişten Bugüne Değerlendirme" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, hedeflerinin kar amacı gütmeden iletişim disiplinine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Kanada

Kanada'daki Saint Paul Üniversitesinden Doç. Dr. Aliaa Dakroury, ülkesinden Küresel Medya Dergisi hakkında bilgi vererek, iletişim ve medya çalışmalarına destek sağladıklarını belirtti.

Derginin, araştırmalara katkı sağlamasını, Kanada'da ve küresel ölçekte medya ve iletişimin anlaşılmasını hedeflediğini vurgulayan Dakroury, Kanada'da iletişim ve medya çalışmalarının haritalandırılması, yanlış bilgilendirme, çok kültürlülük, medya teorileri, ulusal ve küresel çaptaki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Almanya

TH Köln Üniversitesinden Prof. Dr. Christine Horz-Ishak ile Berlin Freie Üniversitesinden Prof. Dr. Carola Richter, Küresel Medya Dergisinin Almanya'daki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Richter, derginin Almanya'da 2010'da faaliyete başladığını hatırlatarak, 2011-2019 arasında gönüllü 2 editör ile derginin çalışmalarını sürdürdüğünü fakat 2020'den itibaren tam zamanlı çalışanlarla derginin varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Richter, makaleler, sahadan gelişmeler, röportajlar, tartışmalar ve kitap değerlendirmelerinin dergide yayımlandığını bildirdi.

Horz-Ishak ise yılda 2 defa İngilizce ve Almanca yayımlanan derginin ana odağının uluslararası ve kültürlerarası iletişim olduğunu dile getirdi.

Google Scholar, EBSCO, ERIH PLUS ve çeşitli uluslararası dizinlerde görünürlüklerini artırma konusunda zorluklar yaşadıklarını anlatan Horz-Ishak, yeni üye temin etmenin kolay olmadığını belirtti.