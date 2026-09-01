Küresel mercan örtüsü 2020-2024'te yüzde 9,5 azaldı: To parlanma onlarca yıl sürebilir

İklim değişikliği nedeniyle artan deniz suyu sıcaklıklarından zarar gören ve ağaran mercan resiflerinin yenilenmesinin giderek zorlaştığı ve toparlanma sürecinin yıllar alabileceği belirlendi.

Bilim insanları ve doğa koruma uzmanlarından oluşan Küresel Mercan Resifi İzleme Ağı (GCRMN), dünya genelindeki mercan resiflerinin durumuna ilişkin kapsamlı bir rapor yayımladı.

Onlarca yıllık araştırma ve gözlem verilerine dayanan raporda, iklim değişikliği nedeniyle okyanusların rekor seviyelerde ısınmasının, hassas ve biyolojik çeşitlilik açısından zengin ekosistemlerinden biri olan mercan resifleri üzerindeki etkileri incelendi.

Mercan örtüsünün 2020-2024 yıllarında yüzde 9,5 azaldığı belirtilen raporda, en büyük kaybın 2024'te meydana geldiği, dünya genelindeki resiflerin yüzde 87'sinin aynı yıl yaşanan sıcak hava dalgasından etkilendiği kaydedildi.

Raporda, küresel sıcaklık artışının devam etmesi halinde dünyadaki mercan örtüsünün yüzde 70 ila yüzde 90'ının yok olabileceği uyarısında bulunuldu.

Mercanların toparlanması onlarca yıl sürebilir

Raporda, denizlerdeki sıcak hava dalgalarının daha sık ve şiddetli yaşanmasıyla girdikleri stres sonucu ağaran mercanların toparlanmasının giderek zorlaştığı vurgulandı.

Geçmişte küresel çapta mercan ağarması olayları yaklaşık 10 yılda bir görülürken 2010'dan bu yana bu sürenin 4 ila 6 yıla kadar düştüğü belirtildi.

Raporun başyazarı Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü araştırmacısı Manuel Gonzalez-Rivero, bulguları "vahim ve ciddi" olarak nitelendirdi.

Mercanların geçmişteki rutin doğal stres ve toparlanma döngüsünü artık yaşayamadığına dikkati çeken Gonzalez-Rivero, iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle toparlanma sürecinin artık onlarca yıl alabileceğini ifade etti.

Mercan Araştırma ve Geliştirme Hızlandırma Platformunun Direktörü deniz bilimci Carlos Duarte, El Nino'nun gelecek yıl yeni bir küresel mercan ağarması olayına yol açmasının çok muhtemel olduğunu vurguladı.