Küresel Panda Ortakları Konferansı Chengdu'da 30'dan fazla ülkeden uzmanı ağırladı - Son Dakika
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Küresel Panda Ortakları Konferansı Chengdu'da 30'dan fazla ülkeden uzmanı ağırladı

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Küresel Panda Ortakları Konferansı Chengdu\'da 30\'dan fazla ülkeden uzmanı ağırladı
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2026 Küresel Panda Ortakları Konferansı Chengdu'da kapılarını açtı ve ana forumda 30'dan fazla ülke ve bölgeden uzman ve akademisyen bir araya geldi. Etkinlik dev panda korunması, biyoçeşitlilik ve yeşil kalkınma oturumlarına ev sahipliği yapıyor, 4 Kasım'da sona eriyor.

CHENGDU, 4 Kasım (Xinhua) -- 2026 Küresel Panda Ortakları Konferansı, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenleniyor.

"Dev pandaların anavatanı" olarak bilinen kentte salı günü kapılarını açan konferansın ana forumu, 30'dan fazla ülke ve bölgeden uzman ve akademisyeni bir araya getirdi.

Dev panda yaşam alanlarının korunması, güzel bir dünya inşası ve açık fırsatların paylaşılması temalarına odaklanan konferans kapsamında ana forumun yanı sıra dev pandaların korunması, biyoçeşitliliğin gözetilmesi ve yeşil kalkınma işbirliğini ele alan çok sayıda oturum ve etkinlik düzenleniyor. Etkinlik kapsamında panda temalı çeşitli kültürel ve yaratıcı ürünlerin sergilendiği fuar da katılımcıların ilgisini çekiyor.

Konferans 4 Kasım'da sona eriyor.

Kaynak: Xinhua
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