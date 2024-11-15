Küresel Petrol Talebi Zayıflıyor - Son Dakika
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Küresel Petrol Talebi Zayıflıyor

IEA Başkanı Birol, bu yıl küresel petrol talebinin 1 milyon varilin altında kalacağını açıkladı.

15.11.2024 18:50
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 1 milyon varilin altında kalacağını belirterek, "Küresel petrol talebi zayıflıyor." dedi.

Birol, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında düzenlenen oturumda konuştu.

COP29'da şebekeler ve pil depolama yatırımlarında hedef belirlenmesi için yapılan çağrıyı desteklediklerini vurgulayan Birol, "Bu yıl bir rekor kırıldı. 670 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesi küresel şebekeye eklendi. Bu devasa bir büyüme ve daha önce böylesini görmemiştik." diye konuştu.

Söz konusu gelişmenin "iyi bir haber" olduğuna işaret eden Birol, "Bunun yaklaşık 5 katı kadar yenilenebilir enerji kapasitesi de küresel şebekeye eklenmeye hazır ancak küresel şebeke kapasitesi bunun için yeterli değil." dedi.

Birol, gerekli fabrikaların bulunduğunu ancak bunun tüketicilere ulaştırılamadığını belirterek, "Bu, ekonomik açıdan mantıklı değil. Şimdiye kadar dünya temiz enerji santralleri inşa etmeye odaklanmıştı, ancak bunu tüketicilere ulaştırmak için şebekelere ihtiyacımız olduğunu unuttuk." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerjinin önemli ve temiz bir kaynak olduğunun altını çizen Birol, "Ancak yine de 7 gün 24 saat bizimle olmamaları gibi bir zorlukla karşı karşıyayız. Bu yüzden onları pillerle depolamamız, hidroelektrik üretmemiz, farklı şekillerde kullanmamız gerekiyor ki onları çok daha fazla ve çok daha verimli kullanabilelim. Bu nedenle, bir depolama hedefi olması çok mantıklı olurdu." değerlendirmesini yaptı.

Birol, petrol piyasalarındaki gelişmeler hakkında ise şunları kaydetti:

"Küresel petrol talebi zayıflıyor. Bunu bir süredir söylüyoruz ve bu esas olarak Çin'in ekonomik büyümesinin yavaşlaması ve elektrikli otomobillerin dünya çapında artan nüfuzundan kaynaklanıyor."

Geçen yıl küresel petrol talebinin günlük 2 milyon varil seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Birol, sözlerini, "Bu yıl küresel petrol talebi günde 1 milyon varilin altında olacak. Gelecek yıl da küresel petrol talebinin günde 1 milyon varil civarında olmasını bekliyoruz." diye tamamladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Fatih Birol, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel Petrol Talebi Zayıflıyor - Son Dakika

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