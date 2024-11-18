Küresel Sağlık Liderleri Antimikrobiyal Direnç İçin Toplandı

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- Küresel sağlık liderleri "antimikrobiyal dirence" karşı Suudi Arabistan'da toplandı

CİDDE - Suudi Arabistan'da antimikrobiyal dirence dikkat çekmek ve bir yol haritası oluşturmak için 4. Yüksek Düzeyli Küresel Bakanlar Konferansı düzenlendi.

Suudi Arabistan, Cidde'de dünyanın dört bir yanından sağlık lideri ve uzmanını bir araya getiren Antimikrobiyal Direnç Konusunda 4. Yüksek Düzeyli Küresel Bakanlar Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Bakanlar toplantısında dünya liderleri, antibiyotik direncindeki küresel yükselişe karşı koymak için ortak bir yol haritası geliştirme konusunu ele aldı. Küresel sağlık sorununun acilen ele alınması gerektiğine dikkat çekilen toplantıda, dünyanın "sessiz salgınla" mücadele etmesine karar verildi. Sağlık temsilcileri toplantı çerçevesinde, uluslararası diyalog aracılığıyla her yıl 1.3 milyon insanın ölümüne yol açan antimikrobiyal dirençle mücadele için iş birliğini geliştirme ve küresel çabaları birleştirme konusunda mutabık kaldı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahd bin Abdul Rahman Al-Jalajel yaptığı açıklamada, "Krallığın bu konferansa ev sahipliği yapması, bu küresel zorlukla yüzleşmede toplumumuza ve dünyaya olan bağlılığımızın açık bir beyanıdır. Bu, insan sağlığı ile hayvan ve bitki kaynakları üzerinde doğrudan ve kötü bir etkiye sahip. Bu da ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir" dedi. Al-Jalajel, "Eğer tedbirlerimizi hızla almazsak, pek çok hastalığı tedavi edemeyeceğimiz, milyonlarca hayat kurtaran antibiyotiklerin ihtiyacımız olduğu anda bulunamayacağı bir dünyayla karşı karşıyayız. modern tıbbı ve bu kıymetli hediyeyi korumayı gelecek nesillere borçluyuz" ifadesini kullandı.

Antimikrobiyal dirence karşı gerekli önlemler alınmazsa can kaybı sayısının 2050 yılına kadar 39 milyon kişiye ulaşması bekleniyor. Suudi Arabistan Krallığı bu alanda üç yenilikçi girişim başlatmaya hazırlanırken, üst düzey bakanlar toplantısı küresel olarak antimikrobiyal dirençle mücadele çabalarında bir dönüm noktasını olarak görülüyor.