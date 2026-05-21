Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'de
Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'de

21.05.2026 21:08
Ömer Çelik, Türkiye'ye getirilen aktivistleri karşılayarak insanlık mesajı verdiklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Bütün kardeşlerimiz insanlık adına, insanlık haysiyeti adına, Gazze'deki soykırıma karşı durmak adına, soykırım şebekesine karşı durmak adına, insanlık adına bu yolculuğu gerçekleştirdiler ve insanlığın mesajını duyurdular." dedi.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra THY'ye ait 3 uçakla Türkiye'ye getirilen Küresel Sumud Filosu aktivistleri için İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Aktivistler, havalimanının VIP Salonu'nda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik ile bazı yetkililerce karşılandı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Çelik, Küresel Sumud Filosu'nun "insanlık filosu" olarak Gazze'ye yönelik ilgiyi artırmak ve insanlığın sesini duyurmak amacıyla yola çıktığını söyledi.

Çelik, "Bütün kardeşlerimiz insanlık adına, insanlık haysiyeti adına, Gazze'deki soykırıma karşı durmak adına, soykırım şebekesine karşı durmak adına, insanlık adına, bu yolculuğu gerçekleştirdiler ve insanlığın mesajını duyurdular. Maalesef orada birtakım zulümlere de uğradılar ama o güçlü mesajı sürdürmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

Türkiye tarafından gönderilen uçaklarla aktivistlerin ülkeye getirildiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Yaralılar var. Tek tek ambulanslarla taşınıyor. Bu tablo bile şunu gösteriyor ki, insanlık haysiyeti adına, insanlık onuru adına, değerleri ayakta tutmak adına, dünyanın her tarafından asil insanlar ayaktadır. Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı. Bu mesaj doğrultusunda soykırım şebekesine karşı bir ve bütün olarak hareket etmeliyiz."

Çelik, basın açıklamasının ardından havalimanından ayrıldı.

"Uluslararası hukukun ihlali" vurgusu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel de burada yaptığı açıklamada, İsrail'in bu konu bağlamında uluslararası sularda 3. kez uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret etti.

Üç uçakta bulunan 422 sivil aktivistten 85'inin Türk, geri kalan 337 kişinin ise yaklaşık 40 farklı ülkenin vatandaşı olduğu bilgisini paylaşan Özel, 6 kıtadan gelen aktivistlerin bir küresel sivil hareketini temsil ettiğini dile getirdi.

Özel, şunları kaydetti:

"Bütün dünyanın gözü önünde uluslararası sularda tamamıyla Gazze'deki insanlara, mağdurlara, ihtiyaç sahiplerine insani yardım yapmak üzere yola çıkan aktivistlere yapılan bir müdahaledir. Bütün dünya, bunu kınamaktadır. Biz de geçmişte olduğu gibi bugün de dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın her zaman, her daim yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

