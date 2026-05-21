Küresel Sumud Filosu Aktivistlerinden Çarpıcı İtiraflar

İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri, İsrailli askerlerden gördükleri kötü muamele ve şiddetin, Filistinlilerin yaşadıklarıyla kıyaslanamayacağını dile getirdi.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türk Hava Yollarına (THY) ait 3 uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen Küresel Sumud Filosu aktivistleri, alıkonuldukları süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Kanadalı aktivist Ehab Lotayef, elinin sargıya alındığını gösterdi.

Oradayken İsrailli bir askerin tercüme konusunda kendisinden yardım istediğini aktaran Lotayef, diğer bir İsrailli askerin ise bu durumdan "hoşlanmadığını" söyledi.

Lotayef, "İsrailli asker, insanlara su vermemden hoşlanmadı, bu yüzden geldi ve beni elimden bıçakladı." dedi.

Yaralandığı elinde his kaybı olduğunu aktaran Lotayef, aktivistlerin ağır şiddete maruz kaldığını ve kaburgalarının kırıldığını kaydetti.

Lotayef, "Çok kötü dövüldük. Bizi nefsi müdafaa amacıyla dövmediler. Ceza amaçlı dövdüler. Bizi cezalandırıyorlardı." ifadelerini kullandı.

"Gözlerin Filistin'e çevrilmesi gerekiyor"

Kanadalı aktivist Michael France, hapishaneye dönüştürülmüş iki tekneden birinde yaklaşık 160 kişiyle nakliye konteyneri içinde götürüldüğünü anlattı.

Bu süreçte metal zeminde uyuduklarını dile getiren France, kendilerine karşı elektroşok cihazlarının kullanıldığını belirtti.

France, yüzündeki ve başındaki yaraların, yerde şiddet görmesinden kaynaklandığını ifade ederek, İsrailli askerlerin ayrıca çıplak ayaklarına asker botlarıyla bastığını söyledi.

Ameliyat geçirdiği her iki dizinde ve vücudunun pek çok yerinde yaralar olduğuna işaret eden France, "Şunu da söylemek gerekir ki bize yapılan muamele, Filistin halkına yapılan muamelenin yanında bir hiç. İşte bu nedenle bu insanlık krizi hakkında bir şeyler yapmaya çalışmak için buradayız." dedi.

France, gözlerin Filistin'e çevrilmesi gerektiğine dikkati çekerek, İsrail'den gördükleri muameleyi sadece Filistin bağlamında değerlendirebileceklerinin altını çizdi.

"Asker, 'Onunla geçirdiğim her dakika canımı yakacağını' söyledi"

Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maori kökenli aktivist Hahona Ormsby, İsrail'in teknelerine saldırısı sırasında alıkonulduklarını ve hapishaneye dönüştürülen tekneye nakledildiklerini anlattı.

Ormsby, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na götürülene kadar şiddete maruz kaldığını belirterek, "Genital bölgemden tekmelendim. Sandalyeye bağlanarak yumruklandım. Asker, 'Onunla geçirdiğim her dakika canımı yakacağını' söyledi." diye konuştu.

Kendisi hiçbir söz söylememesine rağmen İsrailli askerden şiddet gördüğünü aktaran Ormsby, elindeki ve dudaklarındaki yaraların duvara çarpılmaktan kaynaklandığını ifade etti.

Ormsby, hala ağrıları olduğunu ama kendi acılarının Filistinlilerin yaşadıklarıyla kıyaslanamayacağını vurgulayarak, "Benim acım onlarınkinin yanında küçük." dedi.

Hükümetlerin Filistinliler için harekete geçmesi gerektiğine dikkati çeken Ormsby, ülkeleri, İsrail'in yürüttüğü soykırıma karşı durmaya çağırdı.