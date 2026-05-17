Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Gitmek İçin Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Gitmek İçin Bekliyor

17.05.2026 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Libya'da bekliyor.

İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak amacıyla kara yoluyla hareket eden Küresel Sumud Filosu konvoyunun, Libya'nın doğusuna giriş yapacağı Sirte kenti yakınlarında 20 saati aşkın süredir bekleyişi devam ediyor.

Trablus'un batısındaki Zaviye kentinden 15 Mayıs'ta yola çıkan konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist yer alıyor.

Konvoyda ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner mobil ev, insani yardım malzemesi ve tıbbi malzeme ile 5 ambulans bulunuyor.

Konvoydaki Türk aktivistlerin sorumlusu Hayati Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sirte yakınlarına ulaştıklarını ve konvoyun yoluna devam etmesi için Libya'nın doğusundaki yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Konvoyun amacının yalnızca Gazze'deki ablukayı kırıp insani yardım malzemesi ulaştırmak olduğunu belirten Arslan, "Gazze'de yapılan soykırımı izlemekten artık bizler yorulduk. Gazze'de insanlar her gün ölüyorlar. Çocuklarını kaybediyorlar, eşlerini kaybediyorlar, annelerini kaybediyorlar, babalarını kaybediyorlar." ifadelerini kullandı.

Arslan, Küresel Sumud Filosu ve konvoyundaki insani yardım malzemelerinin Gazze'deki yıkım karşısında çok az kaldığını belirterek, ablukanın kırılması halinde dünyanın dört bir yanından Gazze'ye binlerce tır insani yardım malzemesi ulaşacağını kaydetti.

Libya'nın doğusundaki yetkililerin Gazze konusundaki hassasiyetlerini bildiklerini ve bunu takdir ettiklerini belirten Arslan, taleplerinin insani yardım malzemeleri ve aktivistlerle birlikte konvoyun geçişine izin verilmesi olduğunu vurguladı.

Konvoydaki tüm aktivistlerin yola devam etmesini istiyoruz

Konvoydaki Cezayir heyetinin organizatörü Mervan bin Kattane de Libya'nın doğusundaki hükümetin konvoydaki yalnız Libyalıların geçişine müsaade edeceği yönündeki açıklamasını hatırlatarak, konvoydaki tüm aktivistlerin yola devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Kattane, Libya'nın doğusundaki yetkililerle görüşmelerin sürdüğünün altını çizerek, "İsim isterlerse, onlara isim listelerini vereceğiz. Pasaport fotokopileri veya pasaport fotoğrafları isterlerse, onları sağlayacağız. Bazı kişiler hakkında çekinceleri varsa onları konvoydan çıkarabiliriz. Ama biz gerçekten konvoyun sonuna kadar devam etmesini istiyoruz." dedi.

Görüşmelerin olumlu neticelenmesini umduklarını dile getiren Kattane, konvoyun bir an önce kaldığı yerden Gazze'ye doğru yoluna devam etmesini arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Gitmek İçin Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
AK Parti ve CHP anlaştı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Gaziantep’te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Gaziantep'te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti Şampiyonluk el değiştirebilir Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir
Malatya’da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti Malatya'da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti
Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu

00:05
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri netleşti
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:23
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
22:22
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
22:01
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
22:00
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 00:24:42. #7.12#
SON DAKİKA: Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Gitmek İçin Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.