Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Ç çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Ç çıktı

05.05.2026 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aktivist Jubair Khan, İsrail engellemelerine rağmen Gazze'ye insani yardım ulaştırma kararlılığında.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek olmak için İtalya'dan denize açılan aktivist Jubair Khan, İsrail güçlerinin engellemelerine rağmen Gazze'ye ulaşma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait Adalah, Lina, Perseverance ve Tenaz isimli 4 tekne, 2 Mayıs'ta Küresel Sumud Filosu'na destek olmak için İtalya'nın Siracusa Limanı'ndan hareket etti.

Tenaz adlı tekneye İngiltere'den katılan Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması ve insani yardım faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla çıktığı yolculukta dün gece askeri gemilerin görüldüğünü ve müdahale tehlikesiyle karşılaştıklarını kaydetti.

Khan, dün gece Akdeniz'de seyreden teknelerdeki aktivistlerin, askeri helikopter ve insansız hava araçlarıyla gözetlendiklerini belirtti.

Aktivistlerin askeri gemileri görmelerinin ardından güvenlik protokollerini devreye sokarak can yeleklerini giydiğini anlatan Khan, olası bir baskına karşı hazırlık yaptıklarını aktardı.

Khan, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 4 teknede Gazze'ye ulaştırılmak üzere ilaç ve insani yardım malzemelerinin taşındığını, teknelerde doktorlar, sağlık görevlileri ve aktivistlerin bulunduğunu vurguladı.

"Adalet karşısında herkes bir duruş sergileyebilir"

Khan, uluslararası topluma seslenerek hükümetlere ve parlamentolara baskı yapılmasını istedi.

Halkları Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak için başlattıkları sivil inisiyatife dahil olmaya davet eden Khan, "Adalet karşısında herkes bir duruş sergileyebilir. Filistin'in işgali ve Gazze'nin ablukasına son verilmesi için insani yardım görevlileri, gazeteciler, sağlık çalışanları ve aktivistleri taşıyan filomuzun güvenli geçişine izin verilmesi için harekete geçin." ifadelerini kullandı.

Khan, baskına uğrama ve dövülme kaygısı taşıdıklarını ancak Gazze halkının yaşadıklarını düşünmenin moralleri üzerinde güçlendirici bir etki yaptığını ifade ederek, "Bizim üzerimizde yapılanlar, Filistin'deki kardeşlerimizin yaşadıklarıyla kıyaslanamaz bile. Gazze'ye ulaşmaya kararlıyız." şeklinde konuştu.

"Uluslararası sularda korsanlık ve terör eylemi"

Khan, İsrail güçlerinin Akdeniz'de seyreden Küresel Sumud Filosu teknelerine yapılan müdahalelerini uluslararası sularda gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun İsrail apartheid devleti tarafından gerçekleştirilen bir korsanlık ve terör eylemi olduğunu düşünüyorum. Gemiye çıkış ve adam kaçırma eylemi, Filistin kıyılarından çok uzakta, uluslararası sularda gerçekleşti. Bu, Filistin'in mazlum halkıyla dayanışma içinde olmaya çalışan barışçıl aktivistler için kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Yaşananlar gerçekten kabul edilemez."

İsrail güçlerinin aktivistleri zor kullanarak gözaltına aldığını, bazılarının darbedildiğini ve iki aktivistin İsrail'e götürülerek yargılandığını hatırlatan Khan, filo katılımcılarının "alıkonulmasının" ve "darbedilmesinin" "tamamen kabul edilemez" olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Ç çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:28:30. #7.13#
SON DAKİKA: Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Ç çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.