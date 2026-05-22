Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Çıkıyor

Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 6 gündür Sirte yakınlarında bekleyen Küresel Sumud Filosu konvoyu yarın hareket etme kararı aldı.

Konvoydaki aktivistlerin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, konvoyun uzun süredir beklediği Sirte kenti yakınlarından yeniden hareket etmesine ilişkin Libya'nın doğusundaki yetkililerle yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Aktivistler, konvoyun aktivistlerle birlikte Gazze'ye doğru yarın yola çıkmasına karar verildiğini belirtti.

Öte yandan, Mağrip Sumud Heyetinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, konvoyun yarın yola çıkacağı teyit edildi.

Konvoyun tarafsız sivil toplum kuruluşları ve ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü denetime açık olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konvoy her türlü siyasi mülahaza ve çekişmelerden uzak, hareketinin barışçıl, insani ve bağımsız niteliğini yeniden teyit ederken, yardımların ihtiyaç sahiplerine en kısa sürede ulaşmasını garanti altına alacak şekilde çabaların birleştirilmesi ve insani girişimlerin kolaylaştırılmasının önemini vurgular."

Libya'nın doğusundaki hükümetin Dışişleri Bakanlığından 19 Mayıs'ta yapılan açıklamada, konvoydaki yalnız Libya ve Mısır vatandaşlarının geçişine müsaade edileceği belirtilmişti.

Konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden yaklaşık 350 aktivist yer alıyor.

Konvoyda ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner mobil ev, insani yardım malzemesi ve tıbbi gereçler ile 5 ambulans bulunuyor.