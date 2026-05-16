Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Çıktı

16.05.2026 00:55
Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan konvoy, Zliten'deki bekleyişin ardından yolculuğuna devam etti.

Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan ve bir süredir Libya'nın batısındaki Zliten kenti yakınlarında bekletilen Küresel Sumud Filosu Konvoyu yeniden yoluna devam ediyor.

AA muhabirinin konvoydaki aktivistlerden aldığı bilgiye göre, başkent Trablus'un 140 kilometre batısındaki Zliten kenti yakınlarında güvenlik güçleri konvoydaki aktivistlerin pasaport kontrolü işlemlerini bitirdi.

Konvoy işlemlerin bitmesiyle 5,5 saatlik bekleyişin ardından kaldığı yerden Gazze'ye doğru yoluna devam etmeye başladı.

Öğle saatlerinde Trablus'un batısındaki Zaviye kentinden yola çıkan konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist bulunuyor.

Konvoyda ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere 30'u insani yardım malzemesi, 20'si mobil ev toplam 50 konteyner ve 5 ambulans bulunuyor.

SON DAKİKA: Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Çıktı
