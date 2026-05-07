Küresel Sumud Filosu'na Destek Sürüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı aşmayı hedefleyen "Küresel Sumud Filosu"nun ikinci seferi Tunus'tan başlamasa da ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve aktivistler kafileye desteklerini sürdürüyor.

İspanya'nın Barselona kentinden 12 Nisan'da hareket eden filo, 29 Nisan'da Girit Adası açıklarında uluslararası sularda İsrail saldırısına uğradı. Saldırının ardından kafilenin ilerleyişi sekteye uğradı.

"Küresel Sumud Filosu" girişiminin ikinci organizasyonu olan sefer, Eylül 2025'te gerçekleştirilen ilk girişimin ardından gerçekleştirildi.

İlk seferde Tunus'tan Türk aktivistler de filoya katılmıştı

İlk seferde de İsrail güçleri uluslararası sularda müdahalede bulunmuş ve yüzlerce uluslararası aktivist gözaltına alınmıştı.

İlk seferde Barselona'dan hareket eden gemiler, Tunus'taki Sidi Bu Said ve Binzert limanlarında durarak Mağrib ülkelerinden katılan diğer teknelerle birleşmiş, ardından Gazze'ye doğru yola devam etmişti.

Filonun ilk seferinde Tunus'taki limanlardan Türk aktivistlerin de katılması, Tunus'taki dayanışma girişimlerinin Türk kamuoyunda da yakından takip edilmesine yol açmıştı.

"Yeni seferler düzenlenmeli"

Tunus Filistin Hakkını Destekleme Koalisyonu Başkanı Sadık Ammar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk Sumud Filosu deneyiminin karşılaşılan tüm engellere rağmen yeni girişimlere yönelik motivasyonu artırdığını söyledi.

Ammar, Gazze'ye yönelik abluka sona erene kadar benzer girişimlerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

İkinci seferin Tunus'tan başlamamasına rağmen ülkedeki aktivistlerin gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Ammar, çeşitli saha etkinlikleriyle filoya destek verildiğini kaydetti.

"İran'a saldırılar Gazze'deki gelişmeleri gölgede bıraktı"

Ammar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Gazze'deki gelişmeler ve dayanışma girişimlerinden dikkati uzaklaştırdığını ifade etti.

Bölgedeki çatışma alanının genişletilmesinin bu amaca hizmet ettiğine dikkati çeken Ammar, bunun aynı zamanda Gazze'deki ateşkes ve yeniden imar sürecine ilişkin yükümlülüklerden kaçınma amacı taşıdığını söyledi.

İkinci seferin başarısız olması halinde üçüncü ve dördüncü girişimlerin de düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Ammar, "Gazze'deki ölümcül abluka sona erene kadar bu girişimler devam etmeli." dedi.

Tunuslu derneklerden destek mesajı

Tunus'taki Filistin Destekçileri Derneği Genel Sekreteri Riyad ez-Zahhaf, Gazze'de insani yardıma duyulan ihtiyacın ateşkes ilanına rağmen sürdüğünü söyledi.

Gazze'de ilaç sıkıntısı yaşandığını, karaborsa ve stokçuluğun arttığını belirten Zahhaf, fiyatların da ciddi şekilde yükseldiğini ifade etti.

Derneğin Gazze ablukasını aşmayı amaçlayan tüm girişimlere destek verdiğini kaydeden Zahhaf, Avrupa üzerinden Tunuslu aktivistlerin kafileye katılımını desteklediklerini, ileride kara yoluyla yardım konvoyları düzenlemeyi de planladıklarını aktardı.

"Uluslararası sularda müdahale hukuka aykırı"

Tunus Normalleşmeye Karşı Mücadele Ağı yöneticilerinden Salah el-Mısri, İsrail'in uluslararası sularda kafileye müdahalesini "uluslararası suç" ve "deniz korsanlığı" olarak nitelendirdi.

Sivil yardım gemilerinin hedef alınmasının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayan Mısri, Gazze'ye uygulanan deniz ablukasının da hukuka aykırı olduğunun altını çizdi.

Mısri, Filistinlilerle dayanışmanın artırılması çağrısında bulundu.

Mornagiyye Cezaevi'nden dayanışma mesajı

Tunus'taki Mornagiyye Cezaevi'nde bulunan Sumud Kafilesi Tunus Heyeti yöneticilerinden Vail Nevvar da cezaevinden avukatı aracılığıyla gönderdiği mesajda kafileye katılan aktivistlere destek verdi.

Nevvar, "Dünyanın özgür halklarına" Filistin'le dayanışmayı artırma çağrısı yaparken, gözaltındaki aktivistlerin serbest bırakılmasını istedi.