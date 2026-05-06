Küresel Sumud Filosu'na İsrail Müdahalesi

06.05.2026 00:09
İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na saldırarak tekneleri etkisiz hale getirdi ve aktivistleri tehlikeye attı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun filodaki teknelerin motorları ve navigasyon sistemlerini tahrip ettiğini ve aktivistlerin denizde terk edilerek "ölüm tuzağıyla karşı karşıya" olduğunu belirtti.

Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada dünyanın, İsrail ordusunun "tasarlanmış terk etme doktrininin ihracına" tanık olduğu kaydedilerek "Uluslararası sularda gerçekleştirilen şiddetli bir baskında, İsrail deniz gücü, Küresel Sumud Filosu'nun çeşitli teknelerini durdurdu, (teknelere) çıktı ve sistematik olarak işlevsiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

İsrail güçlerinin, teknelerin motorlarını ve navigasyon sistemlerini tahrip ettiği aktarılan açıklamada, bunu takiben "İsrail ordusunun yüzlerce sivili, yaklaşan büyük bir fırtınada, güçsüz ve hasarlı gemilerde mahsur bırakarak geri çekildiği" belirtildi.

Açıklamada, filoya katılanların "denizde hesaplanmış bir ölüm tuzağıyla karşı karşıya kaldığı" vurgulanarak, Gazze halkının yıllardır süren acımasız bir açlık ve katliamın birincil hedefi olmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.

