Küresel Sumud Filosu'ndan Yasal Açıklama

15.05.2026 00:26
Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan filonun hukuki durumu ve uluslararası yükümlülükler açıklandı.

Küresel Sumud Filosu hukuk ekibi, Gazze'deki ablukayı kırmak için yapılan yolculuğun yasal niteliğini ve "yolculuğu engellemeye teşebbüs edecekler için doğacak sonuçları" tanımlayan deklarasyon paylaştı.

Küresel Sumud Filosu hukuk ekibinin yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı kuşatmasını kırmak ve bir insani koridor oluşturmak amacıyla filonun Marmaris'ten demir alındığı belirtildi.

Yapılan deklarasyonda, bu yolculuğun yasal niteliğini ve "yolculuğu engellemeye teşebbüs edecekler için doğacak sonuçların" tanımlandığı vurgulanarak, "Bu hareket, diplomatik hazırlık aşamasından, devletleri ve bireyleri eylemlerinden dolayı gerçek zamanlı olarak sorumlu tutmak üzere tasarlanmış küresel bir yasal çerçeve ile desteklenen aktif bir insani geçiş aşamasına geçişi işaret etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de devam eden kuşatmanın yasal deniz ablukası değil, bir soykırım aracı ve yasaklanmış toplu cezalandırma biçimi olduğu aktarılan açıklamada, ablukanın sivil gemilere karşı yasal uygulama yetkileri üretemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Filo, insani geçiş hakkını ve katılımcılarının uluslararası sularda alıkonulma, keyfi tutuklanma veya şiddetli müdahaleden muaf olma haklarını teyit etmektedir." denilerek, filonun bu seferinin uluslararası hukukun pratik bir uygulaması olduğuna işaret edildi.

Bu süreçte devletlere, vatandaşlarını koruma ve "hukuka aykırı eylemlerin kolaylaştırılmasını önleme" konusundaki yükümlülüklerini bildiren resmi ihtarnamelerin iletildiği belirtilen açıklamada, filoyu engelleme eylemlerinin uluslararası mahkemelerde doğrudan kanıt olarak kullanılması için kaydetmek amacıyla bir dokümantasyon mekanizmasının devreye alındığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırısı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü aktivistler Ebu Kişk ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördüğü ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldığı belirtilmişti.

Küresel Sumud Filosu, 54 teknenin yer aldığı konvoyuyla Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açılmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
