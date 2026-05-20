Küresel Sumud Filosu Sirte'de Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küresel Sumud Filosu Sirte'de Bekliyor

20.05.2026 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'ye insani yardım taşımak isteyen Küresel Sumud Filosu, Sirte'de 4 gündür beklemekte.

Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için karadan yola çıkan Küresel Sumud Filosu konvoyu Sirte yakınlarında 4 gündür beklemeye devam ediyor.

Konvoydaki aktivistlerden Mühendis Sebahattin Ceyhun AA muhabirine yaptığı açıklamada, aktivistlerden oluşan bir heyetin dün akşam saatlerinde ülkenin doğusundaki yetkililere ulaştırılmak üzere Sirte kenti girişindeki kontrol noktasına giderek bir mektup ilettiğini söyledi.

Ceyhun ülkenin doğusundaki yetkililerden olumlu bir cevap gelmesini ve Gazze'ye doğru bir an önce harekete geçmek istediklerini kaydetti.

Konvoydaki aktivistlerin moral ve motivasyonunun iyi olduğunu aktaran Ceyhun, konvoyun ülkenin doğusundaki yetkililerden gelecek cevaba göre ne yapacağını belirleyeceğini ifade etti.

Öte yandan aktivistler kamp yaptıkları alanda çeşitli etkinlikler düzenleyerek, motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışıyor.

Çeşitli ülkelerden çok sayıda aktivist, Gazze'ye ulaştırmayı hedefledikleri konvoydaki mobil konteyner evler üzerine kendi dillerinde Filistinlilere mesajlar yazdı.

Libya'nın doğusundaki hükümetin Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, konvoydaki yalnız Libya ve Mısır vatandaşlarının geçişine müsaade edileceği belirtilmişti.

Konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden yaklaşık 350 aktivist yer alıyor.

Konvoyda ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner mobil ev, insani yardım malzemesi ve tıbbi ekipman ile 5 ambulans bulunuyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel Sumud Filosu Sirte'de Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Tottenham yine kaybetti Küme düşmemeleri için son bir şansları var Tottenham yine kaybetti! Küme düşmemeleri için son bir şansları var
Erzurum’da bir kişi cami önünde ölü bulundu Erzurum'da bir kişi cami önünde ölü bulundu
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var

21:31
Devlet Bahçeli’nin çağrısına destek veren Hatayspor’dan TFF’ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
21:22
Erdoğan ile Trump arasında telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında telefon görüşmesi
21:01
Hakan Safi’den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
Hakan Safi'den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 21:37:16. #7.13#
SON DAKİKA: Küresel Sumud Filosu Sirte'de Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.