Küresel Sumud Filosu Üyeleri İsrail'deki Şiddeti Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küresel Sumud Filosu Üyeleri İsrail'deki Şiddeti Anlattı

21.05.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'ye yardım götüren aktivistler, İsrail'in müdahalesinde yaşadıkları şiddeti ve kötü muameleyi aktardı.

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, alıkonulmalarının ardından İsrail tarafından gördükleri şiddeti anlattı.

Küresel Sumud Filosu katılımcılarından Avustralyalı doktor Bianca Webb-Pullman, Fransız Adrien Jouan ve Belçikalı Arno Meyne, Türkiye'ye varışlarının ardından AA muhabirine, yolculuklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avustralyalı doktor Webb-Pullman, Filo'ya diğer sağlık çalışanları gibi Gazze'ye insani ve medikal yardım sağlamak için katıldığını söyledi.

Filistin halkına uygulanan "kötü muamele"nin ve özellikle de sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların farkında olduğunu belirten Webb-Pullman, "Bu yüzden bu filonun bir parçası olarak acil yardıma muhtaç insanlara tıbbi yardım ulaştırabilmek bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.

Webb-Pullman, İsrail'in filoya müdahalesinde "çok agresif" olduğunu, tekneden sert müdahaleyle götürüldüklerini dile getirdi.

Limana götürüldüklerinde ise sürüklenerek indirildiklerini ve stres pozisyonunda tutulduklarını aktaran Webb-Pullman, burada yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bir saatten fazla bekletildik ve bu sırada İsrailli askerler tarafından defalarca milli marş çalındı. (İsrailli askerler) 'İsrail'e hoş geldiniz' diyor ve insanlara vurup onları tekmeliyordu. Orada bulunduğumuz sürede bu davranışları sürdürdüler. Çok onur kırıcıydı."

Webb-Pullman, Filo'daki aktivistlerin dünyanın dört yanından insanlara yardım etmek amacıyla bir araya geldiğinin altını çizerek, "Biz suçlu değiliz." dedi.

İsrail tarafından hiçbir şekilde sağlık hizmetinin sağlanmadığını vurgulayan Webb-Pullman, teknedeki hastalara kendileri de şiddet gören sağlık çalışanlarının bakmak zorunda kaldığının altını çizdi.

Tepki göstermemelerine rağmen şiddet gördüler

Filo'nun diğer bir katılımcısı Fransa vatandaşı Adrien Jouan, vücudundaki yara izlerini ve morlukları göstererek, İsrail tarafından fiziksel şiddet gördüklerini anlattı.

Teknedeki herkesin şiddete maruz kaldığını söyleyen Jouan, "Bir tür işkence gibiydi ancak Filistinlilere yaptıklarının yanında bu hiçbir şey sayılmaz." dedi.

İsrail'in her tekneye farklı müdahalede bulunduğuna dikkati çeken Jouan, kendi teknelerine ateş açılmadığını ancak başından beri hiç direnmemelerine rağmen askerlerden şiddet gördüklerini vurguladı.

Jouan, "(Müdahale sırasında) Onlara tepki göstermedim ya da cevap vermedim. Ancak yine de hiçbir sebep olmadığı halde şiddet gösterdiler. Bunu sistematik olarak yapıyorlar." ifadesini kullandı.

"Filistinlilerin yaşadıklarıyla kıyaslanamaz"

Belçikalı katılımcı Arno Meyne de İsrail'in müdahalesinin ardından hapishaneye dönüştürülen bir gemiye alındıklarını ve herkesin buraya yaralı şekilde geldiğini aktardı.

Gemide ise çok sayıda kişinin vücudunda kırık olduğunu ve kafa travması yaşadığını, cinsel saldırı vakalarının da olduğunu vurgulayan Meyne, "Çok zor şeyler yaşadık ancak Filistinlilerin yaşadıklarıyla kıyaslanamaz bile." dedi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel Sumud Filosu Üyeleri İsrail'deki Şiddeti Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Unai Emery, Avrupa Ligi’ni 5. kez kazandı Unai Emery, Avrupa Ligi'ni 5. kez kazandı
İran, Hürmüz Boğazı’nda denetim altındaki sınırları açıkladı İran, Hürmüz Boğazı'nda denetim altındaki sınırları açıkladı
Manisa’daki Demirköprü Barajı’ndan Marmara Gölü’ne su aktarılacak Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak
Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi

21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı.
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı.
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 21:29:07. #7.13#
SON DAKİKA: Küresel Sumud Filosu Üyeleri İsrail'deki Şiddeti Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.