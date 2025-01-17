Kurilla, DEAŞ Tutuklularının Ülkelerine Gönderilmesini Destekleyecek - Son Dakika
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Kurilla, DEAŞ Tutuklularının Ülkelerine Gönderilmesini Destekleyecek

General Kurilla, Suriye'deki DEAŞ mensuplarının geri dönüşü için uluslararası işbirliğini sürdürecek.

17.01.2025 03:16
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NEW ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Michael Erik Kurilla'nın, Suriye'deki kamplarda tutulan DEAŞ mensuplarının nihai karar için ülkelerine geri göndermek amacıyla uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceği bildirildi.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Kurilla'nın Suriye'de bulunan ABD askerleri ile SDG adını kullanan PKK/ YPG'yı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kurilla'nın Suriye'yi ziyaret ederek bölgede konuşlu ABD askeri ve komutanlarının yanı sıra SDG adını kullanan PKK/YPG temsilcileriyle bir araya geldiği, bölgede DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önleme çabaları ile Suriye'deki gelişen durum hakkında değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan yerinden edilmiş DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 40 binden fazla kişinin kaldığı kampları da ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, ayrıca burada 50 ülkeden 9 binden fazla DEAŞ tutuklusunun yer aldığı PKK/YPG unsurlarının kontrolündeki gözaltı tesislerine de dikkati çekildi.

Açıklamada, "General Kurilla, CENTCOM'un El Hol ve El Roj kampı sakinlerinin ülkelerine geri gönderilmesini desteklemeye odaklanmaya devam ettiğini vurguladı. Kurilla ayrıca CENTCOM'un DEAŞ savaşçılarını nihai karar için ülkelerine geri göndermek amacıyla uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceğini yineledi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurilla, DEAŞ Tutuklularının Ülkelerine Gönderilmesini Destekleyecek - Son Dakika

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