Kuriş soruşturmasında Amasya'da 5 adet 1 dolarlık F serisi banknot ele geçirildi

Ankara'da Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Amasya'daki bir kuyumcu dükkanında yapılan aramada, FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi.