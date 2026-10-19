Amasya'daki bir kuyumcu dükkanında yapılan aramada FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi. Arama, Ankara'da Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.
Ankara'da Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Amasya'daki bir kuyumcu dükkanında yapılan aramada, FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi.
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19.10.2026 15:24:33. #7.12#
SON DAKİKA: Kuriş soruşturmasında Amasya'da 5 adet 1 dolarlık F serisi banknot ele geçirildi - Son Dakika
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