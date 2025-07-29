Kurs öğrencilerine limonata ve karpuz şenliği

Sarıoğlan Müftülüğüne bağlı Zeynep Aksoy Kur'an Kursu'nda öğrenciler için limonata ve karpuz şenliği düzenlendi.

Kur'an kursu öğreticileri Hatice Sarıçoban ve Rabia Aka, öğrencilerin sıcak havada bir nebze serinlemeleri için farklı şekillerde kestikleri karpuzlardan ve soğuk limonatalardan ikramlık hazırladı.

Öğrencileri hem serinletmek hem de moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Şenlik boyunca Kur'an-ı Kerim eğitimi alan minikler, öğreticileriyle eğlendi, ikram edilen limonata ve karpuzlarla serinledi.