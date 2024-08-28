Kursk Bölgesinde Valilik Seçimi Başladı

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Kursk bölgesinde Rusya ve Ukrayna güçleri arasındaki yoğun çatışmalar devam ederken, halk bölge valisini seçmek için sandık başına gitti.

Rusya Merkez Seçim Komisyonunun bazı bölgeler için aldığı erken seçim kararı gereği, Kursk bölgesinde 8 Eylül'de yapılması planlanan valilik seçimi bugün başladı.

Valilik koltuğu için "Birleşik Rusya" Partisi adayı ve bölgenin Vali Vekili Aleksey Smirnov, Komünist Partinden aday gösterilen (KPRF) Aleksey Bobovnikov, "Adil Rusya-Gerçek İçin" Partisi adayı Gennadiy Bayev ve Liberal Demokrat Parti (LDPR) adayı Aleksey Tomanov yarışıyor.

Valinin yanı sıra belediye meclis üyelerinin de belirleneceği seçim, 5 Eylül'e kadar devam edecek.

Kursk'un yanı sıra Rusya-Ukrayna sınırında bulunan Bryansk, Belgorod, Voronej ve Rostov bölgelerinde de seçim düzenleniyor.