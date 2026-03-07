Kadın Girişimci Salep Üretimine Başladı - Son Dakika
Kadın Girişimci Salep Üretimine Başladı

07.03.2026 11:23  Güncelleme: 11:48
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın “Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği” kursuna katılan Yasemin Erday Koç, aldığı eğitimin ardından üretime başlayarak girişimcilik yolunda ilk adımını attı. Kemalpaşa’nın Ören Mahallesi’ndeki bahçesinde salep yetiştirmeye başlayan Koç, ilk fidelerini toprakla buluşturdu. "Meslek Fabrikası benim hayata bakış açımı değiştirdi. Kurslara kendim için bir şeyler yapmak amacıyla katılmıştım, ancak kendimi bahçede üretim yaparken buldum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası kursları, kadınların üretime katılmasına destek olmaya devam ediyor. Kemalpaşa Ören'de yaşayan Yasemin Erday Koç da başlangıçta yalnızca kendi ihtiyacı için salep yetiştirmeyi öğrenmek amacıyla Meslek Fabrikası'nın Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursuna katıldı.

Kursu tamamladıktan sonra üretime yönelmeye karar veren Koç, kendisine ait bahçede ilk fidelerini dikti. İlk hasadın ardından ürünlerini ticarete dönüştürmeyi hedefleyen Koç, yerel üreticiler ve ev hanımlarının da bu kurslara katılmasını istediğini belirtti.

Koç, "Ev hanımları bahçe işleriyle uğraşıyor ancak bazı bitki türlerini tanımıyor. Özellikle salep içeceğinin hangi bitkiden elde edildiğini pek çok kişi bilmiyor. Tıbbi aromatik bitki yetiştiricilerinin artmasını çok isterim. Meslek Fabrikası benim hayata bakış açımı değiştirdi. Kurslara kendim için bir şeyler yapmak amacıyla katılmıştım, ancak bugün kendimi üretim yaparken buldum. Mesleği olmayan kişiler için de bu kursların önemli bir kariyer kapısı açacağına inanıyorum" dedi.

"2 bin fide ile dikime başladım"

Ziraat mühendisliği eğitimi alan ancak 26 yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olan Yasemin Erday Koç, emekliliğin ardından mesleğine dönme isteğiyle bahçesini değerlendirmeye karar verdiğini anlattı. Koç, süreci şöyle anlattı:

"Emekli olduktan sonra mesleğimi yapmak istedim. Ne yapabilirim diye düşünürken Kemalpaşa'daki bahçemizi değerlendirmek istedim. 2025 yılının ekim ayında Meslek Fabrikası'nda Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursuna katıldım. Bu kurstan sonra kafamda salep bitkisi yetiştirme fikri uyandı. Aralık ayında ilk salep yumrularını bahçemize diktim. Bu yıl mayıs-haziran aylarında ilk ürünlerimizi toplamayı hedefliyorum. İlk etapta 20 metrekarelik alanda 2 bin fide ile dikime başladım, önümüzdeki yıldan itibaren fide sayısını artırmayı planlıyorum."

Öğrencileri bahçesinde ağırlayarak çocukların endemik bitkileri tanımasını amaçladığını ifade eden Koç, "İlk baştaki amacım yalnızca kendi salebimizi üretip içmekti. Ancak eğitimci yönüm ağır basınca bu endemik bitkiyi çevreme tanıtmak istedim. Farkındalık oluşturmak için mahallemdeki üreticilerle iletişim kurdum" dedi.

"Meslek Fabrikası binası için ne gerekiyorsa yapalım"

Meslek Fabrikası'nın kadınlar ve gençler için büyük önem taşıdığını belirten Koç, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Meslek Fabrikası Halkapınar Kurs Merkezi binasına yönelik el koyma girişimlerine de değindi. Koç, "Halkapınar'daki binanın Meslek Fabrikası'nın beyni olduğunu düşünüyorum. Tüm çalışmalar oradan yönetiliyor. O binanın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kalması için ne gerekiyorsa yapalım. Hepimiz destekliyoruz. Hem tarihi yapısı hem de kursların yönetim merkezi olması nedeniyle çok önemli bir yer" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

