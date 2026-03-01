Kurşun Patlaması: Erzincan\'da Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan'da ocakta erittiği kurşunun patlaması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Mimarsinan Mahallesi 1206. Sokak'taki apartmanın birinci katında oturan Muhammet A. (43), ocakta kurşun eritmek istediği sırada patlama meydana geldi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Muhammet A, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Muhammet A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.