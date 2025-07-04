Kurşunlama Olayında 6 Şüpheli Yakalandı

OSMANİYE'de bazı ev ve iş yerlerini kurşunlayan 6 kişi yakalandı. Olaylar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde meydana gelen iş yeri ve ikamet kurşunlama olayları kapsamında şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bölgelerdeki iş yeri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen polis, kısa sürede olayları gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda 6 şüpheli, adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Olaylarda kullanılan 1 tüfek, 1 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.