Tarihi Kurşunlu Han'da Sanatın İzinde Yeni Yetenekler Yetişiyor - Son Dakika
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Tarihi Kurşunlu Han'da Sanatın İzinde Yeni Yetenekler Yetişiyor

28.06.2026 10:17  Güncelleme: 10:29
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Manisa Şehzadeler Belediyesi'nin kültür sanat merkezi olarak kullandığı tarihi Kurşunlu Han'da, ressam Hidayet Gültekin gönüllü olarak çocuklara ve gençlere resim eğitimi veriyor. Atölyede kara kalem, yağlı boya gibi teknikler öğretilirken, öğrenciler hem yeteneklerini keşfediyor hem de kültürel mirasın bir parçası oluyor.

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi tarafından kültür ve sanat faaliyetleri için değerlendirilen tarihi Kurşunlu Han, yeni yeteneklerin yetiştiği önemli bir merkez olmayı sürdürüyor. Ressam Hidayet Gültekin, gönüllü olarak yürüttüğü resim eğitimleriyle çocuklara ve gençlere sanatın kapılarını aralıyor.

Şehzadeler'in tarihi dokusunu yansıtan Kurşunlu Han, geçmişin izlerini geleceğin sanatçılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Tarihi yapı, düzenlenen atölye çalışmalarıyla her yaştan sanatseverin buluşma noktası haline geliyor.

Yaklaşık 40 yıldır resim sanatıyla ilgilenen ressam Hidayet Gültekin, Kurşunlu Han'da oluşturduğu atölyesinde çocuklara ve gençlere gönüllü olarak eğitim veriyor. Kara kalem, yağlı boya ve farklı resim teknikleri üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda öğrenciler, temel sanat bilgilerini öğrenirken kendi yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor.

TECRÜBESİNİ YENİ NESİLLERE AKTARIYOR

Sanatın yalnızca bir uğraş değil, aynı zamanda sabır, disiplin ve üretme becerisi kazandıran önemli bir alan olduğuna dikkati çeken Gültekin, yıllar içinde edindiği deneyimleri gençlerle paylaşarak onların gelişimine katkı sağlıyor. Kurşunlu Han'daki atölyeye gelen öğrenciler, resim eğitiminin yanı sıra özgüven kazanıyor, hayal dünyalarını geliştirme fırsatı buluyor. Gönüllülük anlayışıyla sürdürülen çalışmalar, sanatın paylaşarak çoğaldığını gösteren örneklerden biri olarak dikkati çekiyor.

TARİHİ MEKANLAR YAŞAYAN KÜLTÜR ALANLARINA DÖNÜŞÜYOR

Şehzadeler Belediyesi, tarihi yapıları korumanın yanı sıra bu alanları kültür, sanat ve eğitim merkezleri olarak yaşatmayı sürdürüyor. Kurşunlu Han'da devam eden resim çalışmaları da geçmişle geleceği buluşturan, şehrin kültürel hayatına değer katan çalışmalar arasında yer alıyor. Şehzadeler'de sanatla büyüyen çocuklar, tarihi bir mekanda aldıkları eğitimlerle hem yeteneklerini geliştiriyor hem de kültürel mirasın bir parçası olma fırsatı yakalıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tarihi Kurşunlu Han'da Sanatın İzinde Yeni Yetenekler Yetişiyor - Son Dakika

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