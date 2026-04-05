Ankara'da "Kürt Ahmet" Olarak Tanınan Ahmet Turgut, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Ankara'da "Kürt Ahmet" Olarak Tanınan Ahmet Turgut, Son Yolculuğuna Uğurlandı

05.04.2026 18:35  Güncelleme: 23:25
91 yaşında vefat eden Kürt Ahmet lakaplı Ahmet Turgut, Gülveren Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye çok sayıda siyasetçi ve iş insanı katıldı.

(ANKARA) – Ankara'da 91 yaşında vefat eden, "Kürt Ahmet" lakaplı Ahmet Turgut, ikindi namazına müteakip Gülveren Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, siyaset ve iş dünyasından isimler ile çok sayıda kişi katıldı.

"Kürt Ahmet" lakaplı Ahmet Turgut, 91 yaşında hayatını kaybetti. Turgut için Gülveren Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Ahmet Turgut'un oğlu eski Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, CHP Milletvekilleri Cemal Enginyurt, Adnan Beker ve iş insanı Fatih Bucak ile çok sayıda kişi katıldı."

Cenazede, Ahmet Turgut'un oğlu Özdemir Turgut, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Ahmet Turgut'un cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, cenazeye Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı tarafından çelenk gönderildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ankara'da 'Kürt Ahmet' Olarak Tanınan Ahmet Turgut, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ankara'da "Kürt Ahmet" Olarak Tanınan Ahmet Turgut, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
