Kurt Kulağı Çiçekleri Oltu'da Açtı - Son Dakika
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Kurt Kulağı Çiçekleri Oltu'da Açtı

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Oltu'da kurt kulağı çiçekleri görsel şölen sunarak doğaseverleri büyüledi.

05.05.2025 09:42
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Kurt Kulağı çiçek açtı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde, yörenin endemik bitkilerinden olan İris Iberica, halk arasında bilinen adıyla kurt kulağı çiçekleri, meralarda adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Özellikle Tekeli (Düzkom) ve Kaladibi Mahalleleri'nde açan bu nadide çiçekler, doğayı gelin gibi süsleyerek görenleri kendine hayran bırakıyor. Yağışlı havaların etkisiyle bu yıl erken açan kurt kulağı çiçekleri, henüz otlar yeşermeden meralarda boy göstermeye başladı. Bilimsel adıyla İris Iberica, Oltu ve çevre ilçelerde "kurt kulağı" ya da bazı bölgelerde "kuzu kulağı" olarak anılıyor. Uzun sapları ve büyük, gösterişli çiçek yapısıyla dikkat çeken bu bitki, doğal yaşam alanlarında göz kamaştıran bir güzellik sunuyor.

Her yıl bu çiçekleri görmek için bölgeye geldiğini belirten doğasever Hakan Yeşilyurt, şu ifadeleri kullandı, "Her sene Oltu'nun Tekeli ve Kaladibi mevkiine geliyoruz. Halk arasında kurt kulağı olarak bilinen bu bitkiler, bölgemizin endemik türlerinden. Onları gören herkes çok şaşırıyor. Görüntüsü itibarıyla adeta bir gelini andırıyor. Şairleri kıskandıracak kadar güzel bir çiçek. Bu nedenle elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Çoğalmaları için her yıl buraya gelerek destek oluyoruz."

Oltu'nun doğal zenginliklerinden biri olan kurt kulağı çiçekleri, hem biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşıyor hem de doğa tutkunları için eşsiz bir fotoğraf fırsatı sunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kurt Kulağı Çiçekleri Oltu'da Açtı - Son Dakika

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