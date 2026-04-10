Kürt Siyasi Güçleri: 'Ateşkes Rejim İçin Nefes Borusu Olmamalı'

Erbil (Rûdaw) - Ortadoğu'da 39 günlük yıkıcı savaşın ardından İran rejiminin ateşkesi kabul etmesini değerlendiren Kürt siyasi güçleri, 'Bu ateşkes rejim için bir nefes borusu olmamalıdır!' diyerek uluslararası toplumu uyardı. Rojhılat İttifakı, anlamlı bir barış için Kürt halkının 'kendi kaderini tayin etme hakkının' tanınması gerektiğini vurguladı.

Orta Doğu'yu sarsan 39 günlük ağır çatışma sürecinin ardından, İran rejiminin ABD'nin sert ültimatomu sonrası ateşkesi kabul etmesi üzerine, Rojhılatlı siyasi güçler bir açıklama yayımladı. İran Kürdistanı Siyasi Güçler İttifakı, ateşkesin siviller için olumlu olduğunu ancak rejimin bu süreci nükleer silahlanma ve yeniden yapılanma için bir 'taktiksel fırsat' olarak kullanabileceği konusunda dünyayı uyardı.

Açıklamada, ateşkesin arka planına dikkat çekilerek, İran rejiminin ABD Başkanı'nın 'Hürmüz Boğazı'nı açmazsanız İran'ı Taş Devri'ne döndürürüz' şeklindeki sert ültimatomu sonrası teslim olduğu vurgulandı. Savaşın patlak vermesi ve bölge güvenliğinin bozulmasının, rejimin nükleer silah arayışı, terörizme desteği ve 'devrim ihracı' gibi yıkıcı politikalarının doğrudan bir sonucu olduğu belirtildi.

İttifak, ateşkesin rejimin kendini toparlaması ve nükleer hedeflerine gizlice devam etmesi için bir kılıf olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti. Anlamlı bir barış için üç temel şart öne sürüldü: rejimin bölge ülkelerindeki müdahalelerine son vermesi, nükleer programların tamamen lağvedilmesi ve Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması.

Açıklamada, 47 yıllık İran İslam Cumhuriyeti tarihinde hiçbir reformun başarıya ulaşmadığı hatırlatılarak, bölgeye huzurun ancak 'köklü ve demokratik bir değişimle' gelebileceği savunuldu. Kürt özgürlük mücadelesinin gücünü dış güçlerden değil, halkının özgürlük iradesinden aldığı vurgulanarak, özgürlük ve egemenlik hedefinden vazgeçilmeyeceği mesajı verildi.