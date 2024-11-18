Siirt'in Kurtalan ilçesinde demir yolu bakım aracının hemzemin geçitte otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Ş.P. idaresindeki demir yolu bakım aracı, ilçeye bağlı Erdurağı köyü Mağrip mezrası mevkisinde hemzemin geçitte A.O'nun kullandığı 25 LU 238 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, sürücü A.O. ile otomobildeki H.O, R.O. ve G.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kurtalan'da Hemzemin Geçit Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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