Kurtalan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kurtalan-Batman kara yolu Gözpınar köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, araçta bulunan Yılmaz Ç. hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Siirt ve Batman'daki hastanelere kaldırıldı.
