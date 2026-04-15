Kurtaran-2026 Tatbikatı Başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, KURTARAN-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın, Aksaz açıklarında başladığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "KURTARAN-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, NATO'nun DYNAMIC MINOTAUR Masabaşı Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı ile ilişkilendirilmiş olarak 15-21 Nisan 2026 tarihleri arasında Aksaz açıklarında başladı" ifadelerine yer verildi.