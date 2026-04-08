Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtay Şipal, Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

08.04.2026 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Belediyesi sporcusu Kurtay Şipal, Senegal'de düzenlenecek Gençlik Olimpiyatları'na katılacak.

VAN'ın Edremit Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Kurtay Şipal (17), mayıs ayında Senegal'de düzenlenecek Gençlik Olimpiyatları seçme müsabakalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Edremit Belediyesi'nin spora ve sporcuya sağladığı destekler başarılarla sonuç vermeye devam ediyor. 2020 yılından bu yana belediye bünyesinde boks kariyerini sürdüren Kurtay Şipal, 15 Kasım 2025 te Ordu'da düzenlenen Üst Minikler Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Şipal, şimdi gözünü uluslararası arenaya çevirdi. Gelecek ay Senegal'in başkenti Dakar'da gerçekleştirilecek Gençlik Olimpiyatları seçme müsabakalarına katılacak Şipal, olimpiyat kotası alabilmek için ringe çıkacak. Şipal, antrenmanlarını aralıksız bir şekilde devam ediyor.

KURTAY ŞİPAL: HEDEFİM, ÜLKEMİ VE EDREMİT'İ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDEREK BAYRAĞIMIZI EN ÜSTTE DALGALANDIRMAK

Beş yıldır boksla ilgilendiğini belirten Şipal, "Edremit Belediyesi Spor Kulübü sporcusuyum. Türkiye Şampiyonluğu'nun ardından Senegal'de yapılacak Gençlik Olimpiyatları seçmelerine katılmaya hak kazandım. Bu süreçte bizlere destek olan belediye eş başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hedefim, ülkemi ve Edremit'i en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı en üstte dalgalandırmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 12:54:34. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.