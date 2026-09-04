Kurti, Srebrenitsa soykırımı hükümlüsü Mladic'in törenle karşılanmasını tepkiyle kınadı - Son Dakika
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Kurti, Srebrenitsa soykırımı hükümlüsü Mladic'in törenle karşılanmasını tepkiyle kınadı

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Kosova Başbakanı Albin Kurti, insanlığa karşı suçlardan müebbet hapis cezası alan Ratko Mladic'in cesedinin Sırbistan'da üst düzey devlet töreniyle karşılanmasına tepki gösterdi. Kurti, soykırımdan hüküm giymiş bir kişinin onurlandırılmasını, Sırbistan'ın geçmişle yüzleşmekten uzaklaştığının açık bir örneği olarak değerlendirdi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "Bosna Kasabı" olarak adlandırılan, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic'in cesedinin törenle Sırbistan'a getirilmesine tepki gösterdi.

Başbakan Kurti, Kosova'nın başkenti Priştine'de katıldığı etkinlikte, Mladic'in insanlığa karşı suçlar nedeniyle savaş suçlusu olarak müebbet hapis cezası çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki cezaevinde ölmesinin ardından cesedinin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a getirilmesiyle ilgili konuştu.

Sırbistan'da büyük bir paradoksun olduğuna dikkati çeken Kurti, "Soykırım ve savaş suçlarından hüküm giymiş suçlu Ratko Mladic'in cesedi, (Slobodan) Milosevic'in eski bakanı, şimdi ise Sırbistan Cumhurbaşkanı olan Aleksandar Vucic tarafından üst düzey devlet töreniyle karşılanıyor." dedi.

Kurti, Mladic'in Srebrenitsa Soykırımı'ndan yalnızca bir hafta sonra, "Öldürülen her Sırp için 100 Bosnalı Müslüman öldürülecek" dediğini anımsattı.

Mladic'in, üst düzey törenle karşılanmasının, Bosna Savaşı'ndaki en ağır suçların başlıca sorumlularından birinin Sırbistan'da nasıl yüceltildiğinin açık bir örneğini teşkil ettiğini belirten Kurti, "Bir toplum soykırımdan hüküm giymiş bir kişiyi kamuoyu önünde onurlandırdığında, geçmişle yüzleşmekten, pişmanlıktan veya bu suçları üreten politikadan uzaklaşmaktan söz etmek zordur." değerlendirmesini yaptı.

16 yıl saklanan savaş suçlusu Mladic kimdir?

Ratko Mladic, 1942 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Kalinovik yakınlarındaki Bozanovici köyünde doğdu. Askeri eğitimini Belgrad'da aldı ve Yugoslav Halk Ordusu'nda (JNA) aktif görev yaptı.

Mayıs 1992'de Bosna Hersek'te yeni kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığına getirildi ve 1996'ya kadar bu görevde kaldı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından ilk kez 24 Temmuz 1995'te hakkında iddianame hazırlanan Mladic, Bosna Hersek'teki savaşın ardından Sırbistan'a kaçarak yaklaşık 16 yıl saklandı.

Sırbistan makamlarının Mladic'i bulamadıkları yönündeki açıklamalarına karşın, onun yıllarca devlet kurumlarındaki bazı kişiler tarafından korunduğu iddiaları gündeme geldi.

Yerel televizyon programında, Mladic'in arandığı dönemde kalabalık ortamlarda insanlarla görüştüğü, eğlendiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Zrenjanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde yakalandı ve 31 Mayıs 2011'de Lahey'e gönderildi.

Yargılaması 16 Mayıs 2012'de başlayan Mladic, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu ve azmettiricisi kabul ediliyordu.

Kaynak: AA

Sırbistan, Politika, Kosova, Güncel, Son Dakika

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