Kürtler Piyon Değil, Kiralık Silah Değiliz

06.03.2026 00:05
Şanaz İbrahim Ahmed, Kürtlerin süper güçler tarafından piyon olarak görülmeyi kabul etmeyeceğini belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Şanaz İbrahim Ahmed, Kürtlerin süper güçler tarafından "piyon olarak görülmeyi kabul etmelerinin çok zor hatta imkansız" olduğunu belirterek "Kürtleri rahat bırakın. Biz kiralık silah değiliz." dedi.

Şanaz, ABD'nin İranlı Kürt muhalif grupları silahlandırıp, Tahran'a karşı savaşmaya gönderme planı olduğu yönündeki iddiaların ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kürtlerin 1991 yılında Saddam Hüseyin rejimine karşı ayaklanmaya çağrıldığını ancak önceliklerin değişmesi ile terk edildiklerini hatırlatan Şanaz, şu ifadeleri kullandı:

"Rejim, ayaklanmayı bastırmak için helikopterler ve tanklar gönderdiğinde kimse bizim savunmamıza gelmedi. Bu anılar hala zihnimizde canlı ve kazınmış durumda. Bugün, o dönemin bize öğrettiklerini unutmuyoruz."

Yakın zamanda Suriye'de de bir deneyim yaşandığını belirten Şanaz, "Bugün, Irak'taki Kürtler nihayet bir ölçüde istikrar ve onurlu bir yaşamın tadını çıkarmaktadır. Bu nedenle, Kürtlerin dünya süper güçleri tarafından piyon olarak görülmeyi kabul etmeleri çok zor hatta imkansızdır." değerendirmesinde bulundu.

Şanaz, geçmiş deneyimlerin ortada olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Boş vaatler ortada. Kürtler, çoğu zaman sadece güçlerine veya fedakarlıklarına ihtiyaç duyulduğunda hatırlanıyor. Bu nedenle, bu çatışmaya dahil olan tüm taraflara çağrıda bulunuyorum. Kürtleri rahat bırakın. Biz kiralık silah değiliz."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

