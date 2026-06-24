Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı ile Görüştü - Son Dakika
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Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı ile Görüştü

24.06.2026 20:32
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'de Azerbaycan Başbakanı Esedov ile Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ele aldı.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı dolayısıyla bulunduğu Bakü'de Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile bir araya geldi.

Başbakanlık Binasında gerçekleşen görüşmede, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik düzeyine ulaşan ikili ilişkilerin ekonomi, eğitim, kültür, enerji ve ulaştırma gibi her alanda daha da geliştirilmesi ile parlamentolar arası iş birliğinin artırılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Kurtulmuş, görüşmede, Azerbaycan Milli Meclisi'nin ev sahipliğinde çok başarılı bir toplantının gerçekleştirildiğini, güzel tartışmaların yapıldığını ve görüşlerin paylaşıldığını belirterek, İSİPAB konferansının sonuçlarının faydalı olması temennisini dile getirdi.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geldiği noktadan duydukları memnuniyeti ifade eden Kurtulmuş, Karabağ'daki haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın gösterdiği cesaret ve kahramanlıkla elde edilen zaferden sonra çok daha gelişmiş bir Karabağ'ın ortaya çıkacağından emin olduklarını belirtti.

Karabağ zaferiyle Kafkaslardaki dengenin değiştiğini, Türk dünyasının öneminin bütün bölge ülkeleri ve dünya ülkeleri nezdinde arttığını belirten Kurtulmuş, Ermenistan ile yürütülen müzakerelerde sonuna kadar gidilerek olumlu sonuçlar elde edilmesi arzusunu paylaştı.

Kurtulmuş, Orta Koridorun önemine de dikkati çekerek, bu koridorun açık tutulması ve daha da güçlendirilmesi için her türlü çalışmayı yaptıklarını belirtti. ABD ve İran arasında İsviçre'deki müzakerelerin bölgeye yeni bir pencere açacağını, Orta Doğu'daki dengeleri yakından etkileyeceğini ifade eden Kurtulmuş, barışın kalıcı olması temennisini dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, çatışmaların müzakere masasında çözülebileceğine inandıklarını, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere müzakere ve diplomasi yoluyla tarafların istedikleri sonuçları elde edebileceklerini belirtti.

Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İSİPAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de yer aldı.

Kaynak: ANKA

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