Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e Meclis'teki makamında görüştü.
Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanlığı görevine götürülen Akın Gürlek'in çalışmaları hız kazandı. Göreve getirilmesinin ardından çok sayıda temasta bulunan Gürlek, bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, makamında ziyaret etti.TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul ettiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?