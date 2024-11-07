Kurtulmuş Brezilya'da G20 Zirvesi'nde

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- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Brezilya'da

BRASILIA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10'uncu G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya Temsilciler Meclisi'nin ev sahipliğinde "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen" temasıyla düzenlenen 10'uncu G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya geldi.

Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Arthur Cesar Pereira de Lira ve Brezilya Federal Senatosu Başkanı Rodrigo Pacheco, Temsilciler Meclisi'nde zirveye katılan meclis başkanlarını tek tek karşıladı. Karşılamanın ardından, meclis başkanları aile fotoğrafı çektirdi. Daha sonra P20 Zirvesi, Brezilya Temsilciler Meclisi Genel Kurul salonunda, Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Lira ve Brezilya Federal Senatosu Başkanı Pacheco'nun konuşmasıyla başladı.

Zirvede, "Parlamentoların Açlık, Yoksulluk ve Eşitsizlikle Mücadeleye Katkısı", "Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi Konusunda Parlamentolara Düşen Görev" ve "21. Yüzyılın Sorunlarıyla Uyumlu Küresel Yönetişimin Oluşturulması Konusunda Parlamentolara Düşen Görev" başlıklı oturumlar yapılacak.