Kurtulmuş Burdur'da

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Burdur'da Valiliği ziyaret etti.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve il protokolü tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra polis tören mangasını selamladı.

Ayrıca yöresel kıyafetli çocuklar, Kurtulmuş'un Burdur'u ziyareti anısına ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında dikilen 11 fidan için hazırlanan plaketi de kendisine takdim etti. Kurtulmuş ise başarı dilediği çocuklara hediye verdi.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, Vali Bilgihan'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Burdur Belediyesine geçen Kurtulmuş'u, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile belediye çalışanları karşıladı.

Kurtulmuş, kentteki hizmetler hakkında Ercengiz'den bilgi aldı.

Ziyaretlerde, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz ile kent protokolü de yer aldı.