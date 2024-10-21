Kurtulmuş: Hikmet ve İrfan Eğitimi Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kurtulmuş: Hikmet ve İrfan Eğitimi Önemli

Geniş Video İzle

TBMM Başkanı Kurtulmuş, üniversite açılışında hikmet ve irfanın eğitimdeki önemini vurguladı.

21.10.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Diplomalarının yanında hikmet ve irfanı da vermeliyiz"

AYDIN - Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yıl açılış programında ilk dersi veren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Biz, gençlerimize, evlatlarımıza bilgiyi öğreteceğiz ama hikmeti ve irfanı da unutmayacağız. Diplomalarının yanında hikmet ve irfanı da vermeliyiz" şeklinde konuştu.

Adnan Menderes Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı TBMM Başkanı Numan Kurtuluş'un katıldığı programla gerçekleştirildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a üniversite yönetimi tarafından ahşap tablo hediye edildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açılış konuşmasında "Eğitim alanındaki gelişmeleri takip etme konusunda hassasiyetini bildiğimiz ve deneyimlerinden faydalandığımız Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'a yoğun çalışma programlarının içinde kıymetli zamanlarına ayırıp Akademik Yılı Açılış Töreni'mize teşriflerinden dolayı tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Üniversitemizin 2024-25 Akademik Yılı'nın sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim sürecine vesile olmasını temenni ediyor sevgili öğrencilerimize üniversite mensuplarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Teknolojiyi şimdi olduğumuz yerden çok daha ileriye getireceğiz"

Yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulunarak konuşmasına başlayan Kurtulmuş; "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyadaki en güçlü ülkelerden birisi olması için elimizdeki bütün imkanlarla mücadele etmek hepimizin vazifesidir. Hangi yerde olursak olalım, hangi görevi yapıyor olursak olalım, ister öğretim üyesi, ister siyasetçi, ister öğrenci, ister iş insanı, ister çiftçi, ister sanatçı ne olursak olalım her birimiz yaptığımız işi en iyi şekilde yapacağız. Türkiye'yi özellikle Türkiye Yüz Yılı olmasını arzu ettiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrında daha da yukarıya çıkaracağız. İlimde, sanatta, kültürde her alanda üretimde, teknolojide şimdi olduğumuz yerden çok daha ileriye getireceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye hedefinde Merkez üslerimizden birisi olan bir üniversite anlayışı içerisinde yaklaşarak her birinize gerek öğretim üyesi gerek yönetici gerek öğrenci olan insanlarımıza kardeşlerimize gerçekten üstün başarılar diliyorum" dedi.

"Diplomalarının yanında hikmet ve irfanı da vermeliyiz"

Dünyada nerede büyük suçlular varsa arkasında hikmet ve irfan sahibi olmayan çok iyi okumuş insanların olduğunu belirten Kurtulmuş; "En güçlü bilimsel çalışmaları yapacağız ama bu bilimsel çalışmaları hikmetle yani insanlığın hayrına olan bilimsel çalışmalar üretmekle ve irfanla yani bütün bu bilginin üzerinde insanlara karşı sorumluluk duygusunu taşıyan bir bilinçle kendi rolümüzü ve yerimizi bilerek bunları sürdüreceğiz. İnanın ki, dünyadaki bütün bu insanları derinden üzen gelişmelerin çoğunda dünyada nerede büyük suçlular varsa arkasında çok iyi okumuş insanlar vardır. Diploma almış adamlar ama o kadar açık insanlık suçu işleyebilecek kadar insanlıktan da nasibini almamış insandır. Demek ki, biz bu insanlara diplomalarının yanında yani kuru bilginin yanında hikmeti ve irfanı da öğretmek zorundayız" dedi.

Kurtulmuş, konuşmasının devamında bilgi ve teknolojinin önemine değinerek teknolojinin insanlık adına doğru kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Teknoloji, Politika, Kültür, Eğitim, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtulmuş: Hikmet ve İrfan Eğitimi Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:47:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kurtulmuş: Hikmet ve İrfan Eğitimi Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.