(TBMM) - Kürt sorununun demokratik çözümü çerçevesinde yürürlüğe giren "çerçeve yasa" kapsamında TBMM'de kurulması planlanan İzleme Komisyonu ile ilgili siyasi parti turunu tamamlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın basın toplantısı düzenleyecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çerçeve yasa" olarak tanımlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'da TBMM'de kurulması öngörülen İzleme Komisyonu ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere geçen hafta başladığı siyasi parti turunu bugün tamamladı.

Kurtulmuş, siyasi parti turu kapsamında ilk olarak geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmiş, ardından sırasıyla Yeni Yol Partisi, DEM Parti ve AK Parti, MHP, İYİ Parti'yi ziyaret etmişti. Bugün de YENİ Parti lideri Özgür Özel'e ziyarette bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, siyasi parti turu süresince açıklama yapmamıştı.

Ziyarette bulunduğu partilerin kurulacak olan İzleme Komisyonu ile ilgili görüş ve önerilerini dinleyen Numan Kurtulmuş'un yarın düzenleyeceği basın toplantısında İzleme Komisyonu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Çerçeve yasa kabul edilmeden önce süreçle ilgili kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na da katılmayan İYİ Parti, İzleme Komisyonu'nda da yer almayacak. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceklerini belirterek, "Biz bu işin içinde yokuz" dedi.

Böylece İzleme Komisyonu'nda, grubu bulunan diğer 5 partinin üyelerinin yer alması bekleniyor. Bugüne kadar sürdürülen istişarelerde İzleme Komisyonu'nun Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki gibi geniş kapsamlı olmaması eğilimi ortaya çıkmış, partiler tarafından 10, 12,15, 17 ve 21 kişiden oluşması yönünde görüşler ifade edilmişti.

TBMM'de 10 Ağustos'ta kabul edilen ve "çerçeve yasa" olarak adlandırılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'da, TBMM Başkanlığı tarafından, kanun kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere bir İzleme Komisyonu kurulacağı ve bu komisyonun kanun kapsamındaki faaliyetleri izleyip tavsiyelerde bulunabileceği hükmü yer alıyordu.