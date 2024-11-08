Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya İslam Kültürü Merkezi'ni ziyaret etti.
10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla başkent Brazilya'da bulunan Kurtulmuş, Brezilya İslam Kültürü Merkezi'nde Müslümanlarla bir araya gelerek birlikte cuma namazı kıldı. Kurtulmuş, namaz sonrası camiye gelenlerle selamlaştı, sohbet etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin Brazilya Büyükelçiliğini de ziyaret ederek Büyükelçi Halil İbrahim Akça'dan çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Kurtulmuş, büyükelçilikte, Latin Amerika İslam'ı Yayma Merkezi heyetini de kabul etti.
Son Dakika › Güncel › Kurtulmuş'tan Brezilya İslam Merkezi Ziyareti - Son Dakika
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