Kurtulmuş'tan Diplomatik Görüşmeler

(İSTANBUL) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu kapsamında İstanbul'da önemli diplomatik temaslarda bulundu. Kurtulmuş, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Gürcistan Meclis Başkanı Shalva Papuashvili ve Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Tran Tranh Man ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu kapsamında ilk olarak Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya geldi. Görüşmede, parlamentolar arasında gerçekleştirilen karşılıklı temas ve ziyaretlerin hem ikili parlamenter ilişkilere hem de Türkiye ile Rusya arasındaki genel iş birliğine önemli katkılar sunduğu vurgulandı. Taraflar ayrıca yeni iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

İstanbul'daki temasları kapsamında Gürcistan Meclis Başkanı Shalva Papuashvili ile de görüşen Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ilişkileri ve parlamentolar düzeyinde geliştirilebilecek iş birliği fırsatlarını ele aldı.

Kurtulmuş'un bir diğer görüşmesi ise Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Tran Tranh Man ile gerçekleşti. Bu görüşmede, son dönemde üst düzey temaslarda yakalanan ivmenin sürdürülmesi ve mevcut iş birliği alanlarının daha da geliştirilmesi konuları ön plana çıktı.