Kurtulmuş'tan Finlandiya'ya Resmi Ziyaret

02.06.2026 18:03
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Helsinki'de Dışişleri Bakanı Valtonen ile iki ülke ilişkilerini görüştü.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret programı kapsamında gittiği Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'i kabul etti. Finlandiya Parlamentosu'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke ilişkileri, Avrupa'nın güvenliği, NATO zirveleri ve AB üyelik süreci ele alındı.

Finlandiya Parlamentosu'nda (Eduskunta) gerçekleşen kabulde Kurtulmuş, Türkiye ve Finlandiya arasındaki karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerin her alanda gelişmesine olumlu katkı yapacağına inandığını ifade etti.

Türkiye'nin yakın dönemde NATO çerçevesinde iki önemli toplantıya ev sahipliği yapacağını, bunlardan birisinin 7-8 Temmuz'da Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi, bir diğerinin de 28-29 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek NATO Parlamenter Zirvesi olduğunu anımsatan Kurtulmuş, bu toplantıların NATO'nun geleceği ve Avrupa'nın güvenliği bakımından yeni perspektiflerin ortaya çıkmasına vesile olacağını vurguladı.

Hem NATO hem AB ülkelerinin yeni ve daha önce olmayan sınamalarla, görüş ayrılıklarıyla karşı karşıya bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, yaşanan gelişmelerin Avrupa'nın güvenliğinin yeniden düşünülmesini NATO'nun fonksiyonlarının gözden geçirilmesini zorunlu kıldığını kaydetti.

Türkiye'nin, AB üyeliğini stratejik bir hedef olarak gördüğünü belirten Kurtulmuş, Finlandiya'nın bu konuda verdiği destek dolayısıyla müteşekkir olduklarını söyledi.

Son dönemlerde yaşanan sınamaların, birçok meselenin sadece silahla çözülebilecek sorunlar olmadığını gösterdiğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye olarak ülkeler arasındaki sorunların çözümünde diplomasiyi, müzakereyi, karşılıklı rızaya dayalı görüşmeleri en geçerli yol olarak kabul ettiklerini vurguladı.

Finlandiya'nın da arabuluculuk konusunda ciddi tecrübeye sahip olduğuna işaret eden Kurtulmuş, bölgesel ve küresel sorunların çözülmesi konusunda müzakereye dayalı anlayışı geliştirmenin önemini dile getirdi.

Türkiye ve Finlandiya arasında NATO'nun yeni fonksiyonları, Avrupa'nın güvenliğinin nasıl artırılabileceği gibi birçok konuda yaklaşımların benzer olduğunu söyleyen Kurtulmuş, iki ülke arasında bu yeni dönemde çok sayıda iş birliği alanının mevcut olduğunu kaydetti. Kurtulmuş, başta savunma sanayi olmak üzere, eğitim, enerji, turizm alanlarında fevkalade ciddi iş birliklerini geliştirme imkanının bulunduğunu kaydetti.

Görüşmede, Türkiye-Finlandiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Türkiye-İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM Katip Üyesi ve CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar da yer aldı.

