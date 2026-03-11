Kurtulmuş'tan KKTC'ye Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş'tan KKTC'ye Destek

11.03.2026 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'nin tanınması için her türlü çabayı takdir ettiklerini belirtti.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC–Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kurtulmuş, KKTC'nin tanınması için her türlü çabayı takdirle karşıladıklarını belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti–Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TBMM Başkanımız Kurtulmuş kabulde, iki ülke parlamentosunun dostluk gruplarının karşılıklı görüşmelerinin verimli çalışmalar ortaya koyduğunu, KKTC'nin tanınması noktasındaki her türlü çabayı takdirle karşıladıklarını belirterek, dostluk grupları öncülüğündeki faaliyetlerin artarak devam etmesi gerektiğini söyledi."

Kıbrıs'taki gelişmeleri yakinen takip ettiklerini belirten TBMM Başkanımız Kurtulmuş, son dönemde özellikle bölgemizde yaşanan olağanüstü gelişmelerin KKTC'yi olumsuz etkilememesi için Türkiye olarak her türlü dikkati, çabayı ortaya koyduklarının altını çizdi. ABD/İsrail-İran savaşında karşılıklı olarak füzelerin ateşlenmesinin KKTC'yi de bir şekilde hedef haline getirebileceğine işaret eden TBMM Başkanımız Kurtulmuş, özellikle güneyin bu sisli ortamdan istifade ederek bazı adımlar atmasının önüne geçmek için Türkiye'nin KKTC'de F-16'ları konuşlandırarak Kıbrıs Türklerinin yanında olduklarını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Rumların, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı'na sürdürüyor olmasının KKTC açısından da Türkiye açısından da çok dikkatle takip edilmesi gereken bir durum olduğunu ifade eden TBMM Başkanımız Kurtulmuş, Kıbrıs'taki gelişmeler bahane edilerek uluslararası platformların Türkiye'nin aleyhine dönüştürülmesini önlemek için her türlü müzakereyi yaptıklarını ve Kıbrıs Türkünün haklı davasını anlatmayı sürdürdüklerini kaydetti.

TBMM Başkanımız Kurtulmuş, KKTC - Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, iki ülkenin birliğinin kıyamete kadar süreceğini vurguladı. KKTC'nin artık bütün kurumlarıyla ve kuruluşlarıyla olgun bir devlet olduğunu vurgulayan TBMM Başkanımız Kurtulmuş, Kıbrıs'ta iki halkın varlığının inkar edilmesinin, iki halkın egemen statüsünün göz ardı edilmesinin hiçbir şekilde Ada'da çözüm olmayacağını kaydetti."

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtulmuş'tan KKTC'ye Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

19:40
İran cephesinden Trump’ı küplere bindirecek sözler
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
18:27
ABD, Irak’ın Musul şehrini vurdu
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu
18:11
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 19:56:51. #7.13#
SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan KKTC'ye Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.