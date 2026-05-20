Kurtulmuş'tan Malatya Depremi Mesajı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadesini kullandı.