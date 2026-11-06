Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye'yi Cumhuriyet'in ikinci asrının en önemli projesi gördü

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye'yi Cumhuriyet'in ikinci asrının en önemli projesi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en ağır meselesi olduğunu ve ikinci asrın en önemli projesi olacağını söyledi. Kurtulmuş, bu projede eninde sonunda başarıya ulaşılacağını ifade etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "(Terörsüz Türkiye) Cumhuriyet tarihimizin en ağır meselesi buydu, ikinci asrının da en önemli projesi bu olacaktır. Eninde sonunda başaracağız"
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?