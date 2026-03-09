Kurtulmuş, TİKA Başkanı Eren'i Kabul Etti - Son Dakika
Kurtulmuş, TİKA Başkanı Eren'i Kabul Etti

09.03.2026 19:36
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİKA Başkanı Abdullah Eren ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren ile biraraya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren'i TBMM'de kabul etti.

