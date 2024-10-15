Kurtulmuş ve Ackson'dan İşbirliği Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kurtulmuş ve Ackson'dan İşbirliği Mesajı

Kurtulmuş ve Ackson\'dan İşbirliği Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Başkanı Ackson ile görüşerek parlamenter diplomasiye vurgu yaptı.

15.10.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Tulia Ackson ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, PAB Başkanı Ackson ile Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşmede, PAB 149. Genel Kurulunun iyi organize edildiğini ve herkesin çok sesli bir şekilde burada görüşlerini dile getirdiğini söyledi.

PAB'ın önemli bir uluslararası forum olarak görevini icra ettiğini dile getiren Kurtulmuş, bir yıldır başarıyla PAB Başkanlığı görevini yürüten Ackson'ı tebrik etti.

Dünyanın önemli ve çok taraflı asamblesi olan PAB'ın çalışmalarını Türk delegasyonu olarak önemsediklerini belirten Kurtulmuş, "Özellikle günümüz dünyasında parlamenter diplomasinin çok güçlü bir dış politika aracı haline geldiğini görüyoruz. Bunun için bu önemli enstrümanın dünya barışının sağlanmasında katkıları olacağını düşünüyoruz. Her platformda PAB'ın çalışmalarına destek vermeye gayret ediyoruz." dedi.

Dünyanın birçok bölgesinde çatışmaların, gerilimlerin sürdüğünü, bunları üzüntüyle karşıladıklarını ifade eden Kurtulmuş, dünya sisteminin bu gerilimleri, çatışmaları, savaşları, adaletsizlikleri önleyebilme kabiliyetinin kalmadığını gördüklerini söyledi.

Kurtulmuş, uluslararası parlamenter platformun, küresel barışın sağlanmasına katkıda bulunacağı gibi dünyada yeni bir barış sisteminin, yeni bir küresel sistemin kurulabilmesi için de fikir alışverişini gerçekleştireceği kanaatini taşıdıklarını dile getirdi.

Aynı zamanda Tanzanya Parlamentosu Başkanı olan Ackson'a Türkiye ile Tanzanya arasındaki dostluk ilişkilerine verdiği katkılar dolayısıyla da teşekkür eden Kurtulmuş, Tanzanya ile var olan iyi ilişkilerin daha da geliştirilmesi arzusunda olduklarını kaydetti.

Görüşmede, Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ile Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar da yer aldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtulmuş ve Ackson'dan İşbirliği Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti
11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
11:20 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi
10:57 Bahçeli’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a zehir zemberek sözler Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
21:50 EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic’in cezaları belli oldu EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in cezaları belli oldu
21:18 “Devlet yetmiyor“ diyen başkana İstanbul Valisi’nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin "Devlet yetmiyor" diyen başkana İstanbul Valisi'nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin
21:14 Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu Cinnet getiren adam, dehşet saçtı Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı
20:58 Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
20:34 Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanlığını yapmış Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlığını yapmış
20:00 Gözü dönmüş kadının korkunç intikamı tüyler ürpertti “Küllerini yedim“ Gözü dönmüş kadının korkunç intikamı tüyler ürpertti "Küllerini yedim"
19:38 Havalimanında mahsur kalan Nijerya Milli Takımı, Libya maçına çıkmama kararı aldı Havalimanında mahsur kalan Nijerya Milli Takımı, Libya maçına çıkmama kararı aldı
19:07 Mauro Icardi’nin menajerinden Galatasaray’ı tedirgin edecek açıklama Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray'ı tedirgin edecek açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 14:01:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş ve Ackson'dan İşbirliği Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.